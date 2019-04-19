Референдум о продлении полномочий президента Египта начался — СМИ

Каир, , 13:38 — REGNUM Среди граждан Египта, проживающих за рубежом, началось голосование на референдуме о продлении полномочий президента страны, сообщает 19 апреля египетское агентство MENA.

Парламент страны поддержал предложенные поправки, в соответствии с которыми срок полномочий президента увеличивается до шести лет, а также позволяющие избираться на эту должность несколько сроков подряд.

Более чем в 124 странах мира будут работать 140 избирательных участков, они откроются при посольствах и консульствах Египта. Первыми отдать свой голос смогут люди, проживающие в Новой Зеландии.

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