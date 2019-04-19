Кремль не заинтересовался публикацией доклада Мюллера

Москва, , 13:33 — REGNUM В докладе специального прокурора США Роберта Мюллера об итогах расследования «вмешательства» России в выборы в США в 2016 году, нет ничего нового. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Опубликован итоговый доклад Мюллера по «российскому делу»

Официальный представитель Кремля напомним, что ранее эта информация так или иначе озвучивалась из разных источников и в прессе.

«В целом доклад по-прежнему не несет сколь либо аргументированных доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке», — отметил Песков, подчеркнув, что Россия по-прежнему не принимает подобных обвинений.

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Как сообщало ИА REGNUM, текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году министерство юстиции США опубликовало накануне, 18 апреля. Как заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, следствию не удалось найти доказательств сговора главы Белого дома Дональда Трампа с Россией.

Напомним, ранее в Кремле пообещали ознакомиться с докладом Мюллера по «российскому делу» и оценить, стоит ли документ того, чтобы докладывать о нём президенту России Владимиру Путину.