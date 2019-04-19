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Лукашенко пообещал дать «мощнейший ответ» желающим «уничтожить» Белоруссию

Политика

По его словам, сейчас много «болтовни» по поводу того, что Белоруссия «куда-то включилась»

Лукашенко пообещал дать «мощнейший ответ» желающим «уничтожить» Белоруссию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 19 апреля 2019, 13:21 — REGNUM  Тех, кто «посмеет уничтожить» Белоруссию, ждет «мощнейший ответ», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время ежегодного послания народу и парламенту страны.

«Кто посмеет сделать (уничтожить) Белоруссию силой — они получат мощнейший ответ от нашего народа, прежде всего от тех, кто родился в суверенной и независимой стране», — цитирует «Интерфакс-Белоруссия» Лукашенко.

По его словам, сейчас много «болтовни» по поводу того, что Белоруссия «куда-то включилась», что страну «поделят и прочее», но сделать это невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки» белорусским партнерам. Сделанное для Москвы добро постоянно оборачивается злом, пожаловался глава государства.

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Внешняя политика Белоруссии
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