Лукашенко упрекнул жителей Белоруссии в лени

Минск, , 13:04 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны активнее участвовать в озеленении и высадке деревьев. Об этом глава государства заявил сегодня, 19 апреля, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту страны.

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«Мы все без исключения ответственны за наведение порядка и его поддержание. Все должны подключиться к этой работе — местные власти, организации, предприятия, учреждения и, конечно, сами жители», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что города и жилые массивы страны должны утопать в зелени и цветах. При этом он посетовал, что деревья не высаживаются на пустырях и там, где люди гуляют с животными.

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«Ну возьмите, пойдите в лес, там море гибнущих маленьких растений. […] выкопайте их. Я дома это делаю. И перенесите, и высаживайте там, где есть свободные места […]. Это же здоровье, это вам нужно и, прежде всего, вашим детям. Обленились мы, белорусы», — заявил президент страны.

Глава государства отметил, что в 2019 году необходимо завершить в основном работу по благоустройству и озеленению страны.