Итоги выборов не повлияют на поддержку Украины — представитель Евросоюза

Киев, , 13:11 — REGNUM Европейский союз продолжит поддерживать демократизацию, модернизацию и стремление Украины вступить в ЕС после президентских выборов в стране. Об этом заявил 19 апреля председатель представительства Европейского союза Хьюг Мингарелли, сообщило информационное агентство УНИАН.

«Мы продолжим поддерживать Центральную избирательную комиссию. Мы также поддерживаем определённую деятельность по противодействию киберугрозам, которые существуют сегодня в Украине», — добавил он.

Мингарелли выразил надежду на то, что второй тур выборов пройдёт при оптимальных условиях.

«Мы продолжим поддерживать украинский народ, кто бы ни выиграл выборы, для содействия демократизации, модернизации страны и движению в направлении Европейского союза», — подытожил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы на Украине пройдут 21 апреля. 19 апреля состоятся дебаты между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Читайте также: Предвыборные дебаты на Украине покажут 20 иностранных каналов — НОТУ