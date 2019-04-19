Пятница, 19 Апреля 2019 года
15:26:06 МСК

Итоги выборов не повлияют на поддержку Украины — представитель Евросоюза

Политика

Второй тур выборов должен состояться в оптимальных условиях

Киев, 19 апреля 2019, 13:11 — REGNUM  Европейский союз продолжит поддерживать демократизацию, модернизацию и стремление Украины вступить в ЕС после президентских выборов в стране. Об этом заявил 19 апреля председатель представительства Европейского союза Хьюг Мингарелли, сообщило информационное агентство УНИАН.

«Мы продолжим поддерживать Центральную избирательную комиссию. Мы также поддерживаем определённую деятельность по противодействию киберугрозам, которые существуют сегодня в Украине», — добавил он.

Мингарелли выразил надежду на то, что второй тур выборов пройдёт при оптимальных условиях.

«Мы продолжим поддерживать украинский народ, кто бы ни выиграл выборы, для содействия демократизации, модернизации страны и движению в направлении Европейского союза», — подытожил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы на Украине пройдут 21 апреля. 19 апреля состоятся дебаты между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Читайте также: Предвыборные дебаты на Украине покажут 20 иностранных каналов — НОТУ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить