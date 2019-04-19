Джуба, , 13:02 — REGNUM

Правительство Южного Судана объявило о намерении вступить в ВТО (Всемирная Торговая Организация), с целью укрепления своей экономики после окончания многолетней гражданской войны в стране.

По информации новостного издания ZanzibarLeo, заместитель министра по вопросам торговли и по делам Восточной Африки Моу Моу Атиан сообщил, что после вступления страны в ВАС (Восточноафриканское сообщество) в 2016 году, Южный Судан пытается присоединиться к ВТО. Вхождение в организацию откроет стране доступ к иностранному капиталу и рынку и будет способствовать расширению рынка товаров местного производства.

По его словам, участие Южного Судана в региональной и международной торговле поможет обеспечить столь необходимую для страны стабильность в общественной и экономической сферах, которая способствует укреплению безопасности в стране после пяти лет внутренних конфликтов.

Атиан отметил, что Южному Судану необходимо быть открытым для остальных стран и поддерживать связи с остальным миром, поскольку это является условием для развития и поддержания экономического роста в стране.