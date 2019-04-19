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ЕС: Турция стала важным объектом европейских инвестиций

Политика

ЕС: «В результате возрастающей интеграции в европейскую систему производства и поставок, Турция стала важным объектом европейских инвестиций»

Анкара, 19 апреля 2019, 13:24 — REGNUM  Глава отдела торговой политики делегации Европейского Союза в Турции Бартош Прживара заявил: «Экономики Турции и ЕС проникают друг в друга. С момента создания Таможенного союза ЕС-Турция более 20 лет назад объемы двусторонней торговли выросли в 4 раза. В результате возрастающей интеграции в европейскую систему производства и поставок, Турция стала важным объектом европейских инвестиций».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, представитель ЕС также добавил: «Конечно, наши отношения развиваются и в обратном направлении, с потоком турецких инвестиций в Европу. В 2018 году впервые объем турецких инвестиций составил половину от совокупного объема внешних инвестиций. Интеграция производств турецких и европейских компаний, что лучше всего отражается в текстильной и автомобильной промышленности, способствует повышению занятости турецкого населения и росту заработной платы». В своем выступлении Бартош Прживара упомянул о том, что сфера цифровых технологий — всепроникающая, однако в ней остро стоят вопросы конфиденциальности. Он добавил, что в рамках ЕС темп работ и исследований в этих областях неуклонно растет.

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Зарубежная хроника
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