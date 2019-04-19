ЕС: Турция успешно приняла сирийских беженцев

Анкара, , 12:55 — REGNUM Заместитель главы делегации Европейского Союза в Турции Габриэль Мунуэра Виналс заявил, что испытывает за Турцию чувство гордости, и сказал: «Турция успешно приняла сирийских беженцев. Она очень щедра к ним. В этом отношении она может стать примером всему миру. Другие страны могут черпать из него вдохновение для развития своих работ в этой сфере».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, представитель ЕС принял участие в «Международной конференции по вопросам миграции и образования». Мероприятие проводится при поддержке ЕС Министерством образования Турции в рамках Проекта поддержки интеграции сирийских детей в турецкую систему образования. Габриэль Мунуэра Виналс сообщил, что цифра в 3,6 млн принятых Турцией беженцев является беспрецедентной для мирового сообщества. Представитель ЕС заявил, что ЕС старается занимать твердую позицию по вопросу беженцев и для его разрешения выделит 6,7 млрд долларов. Он отметил, что сфера образования имеет для беженцев огромное значение, и сообщил, что для реализации программ в этой области ЕС было выделено 1,7 млрд долларов.