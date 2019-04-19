Анкара, , 13:59 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу провел переговоры с иранским коллегой Джавадом Зарифом, после чего на совместной пресс-конференции заявил: «Мы продолжаем считать, что эмбарго США, направленное против Ирана, является ошибочным шагом». Он также добавил, что позиция Турции не изменится и в будущем.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в ответ на вопрос об отношении министра к американскому эмбарго Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция, используя каждую международную платформу, ясно давала американцам понять, что выступает против их шагов. Министр напомнил о том, что в США совершили официальные визиты министр финансов Берат Албайрак, министр торговли Рухсар Пекджан и министр обороны Хулуси Акар, и добавил: «Наши министры ясно и четко довели до наших партнёров позицию Турции по вопросу эмбарго. Министр Албайрак был принят Президентом США Дональдом Трампом. На этих переговорах наши коллеги ясным образом сообщили американским партнёрам наши мысли и тревоги по этому вопросу. Важно также то, что касательно этой проблемы все мы солидарны друг с другом и настроены решительно». Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что на переговорах с Джавадом Зарифом стороны коснулись всех аспектов проблематики двусторонних отношений, и напомнил, что 2018 год стал спадом в турецко-иранской торговле. Он добавил, что необходимо повернуть ситуацию вспять. Мевлют Чавушоглу также выразил общее удовлетворение турецкой стороны результатами сотрудничества министерств внутренних дел двух стран, выражающегося в совместном осуществлении контроля над границами, противодействии нелегальной миграции и борьбе с терроризмом.