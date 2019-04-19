Пакистанская оппозиция: премьер должен подумать об экономике

Исламабад, , 16:13 — REGNUM 18 апреля в своем официальном заявлении по случаю отставки министра финансов Пакистана Асада Умара глава «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» Шехбаз Шариф подверг критике премьер-министра страны Имрана Хана.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, оппозиционный лидер заявил, что Имран Хан должен оставить свою надменность и подумать об экономике страны, иначе время будет упущено. Шехбаз Шариф отметил, что отставка министра Асада Умара была предсказуемой, так как с самого начала работы нового правительства было понятно, что «оно не справится с управлением экономикой». Глава «Лиги» также добавил, что ранее оппозиционная партия уже предлагала правительству компромисс по поводу путей улучшения экономической ситуации.

Напомним, что ушедший в отставку министр финансов Асад Умар занимался структурными реформами, а также возглавлял пакистанскую делегацию на переговорах с МВФ о предоставлении кредита для спасения пакистанской экономики от кризиса дефицита платежного баланса.