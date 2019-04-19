МИД Пакистана: за терроризмом в Пакистане стоит Индия

Исламабад, , 13:55 — REGNUM 18 апреля МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке терроризма на территории страны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, на еженедельном брифинге в министерстве иностранных дел официальный представитель ведомства Мухаммад Фейсал заявил, что Индия стоит за террористической деятельностью на территории Пакистана. В частности, он отметил, что допросы индийских шпионов подтвердили, что индийская разведка поддерживает сепаратистское движение белуджей, а именно, Армию освобождения Белуджистана, которую в Исламабаде считают террористической.

Напомним, что жертвами теракта в столице пакистанского Белуджистана Кветте стали 20 человек, среди которых восемь — члены общины хазарейцев. В министерстве внутренних дел Пакистана считают, что теракт подготовили белуджские сепаратисты.