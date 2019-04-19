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В Пакистане будут понижены цены на 400 основных лекарств

Политика

Фармацевтические компании уступили правительству

В Пакистане будут понижены цены на 400 основных лекарств
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Пакистан

Исламабад, 19 апреля 2019, 15:21 — REGNUM  17 апреля Фармацевтическая ассоциация Пакистана объявила о снижении цен на 395 основных лекарств.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, предприниматели подчинились распоряжению Службы регулирования лекарств Пакистана, озаботившейся покупательной способностью населения. Ранее правительство, ввиду удорожания материалов и частичного эмбарго со стороны Индии, разрешило повысить цены на 4000 лекарств, однако, благосостояние граждан оказалось важнее экономической эффективности.

Глава фармацевтической ассоциации Пакистана Захид Саид заявил в ходе пресс-конференции в Карачи (провинция Синд): «мы снижаем цены скрепя сердце». Он добавил, что, несмотря на убытки, производители договорились самостоятельно сократить цены еще на 464 препарата, причем снижение составит от 15 до 47%.

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Зарубежная хроника
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