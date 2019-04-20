Исламабад, , 07:52 — REGNUM

Советник премьер-министра Пакистана по торговле Разак Дауд заявил, что создание зоны свободной торговли (ЗСТ) с Китаем позволит увеличить пакистанский экспорт на 2 миллиарда долларов.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, советник премьер-министра отчитался перед постоянным комитетом Национальной Ассамблеи (нижняя палата парламента) по торговле и текстилю о ходе переговоров с Китаем о расширении ЗСТ. Разак Дауд отметил, что соглашение о ЗСТ было подписано с Поднебесной еще в 2007 году, но после создания ЗСТ Китай-АСЕАН условия Зоны пришлось корректировать. В рамках ЗСТ-2 Китай откроет беспошлинный доступ для 313 пакистанский товаров. Послабления касаются текстиля, изделий из кожи, спортивного инвентаря, а также риса и сахара.

Напомним, что соглашение о расширении ЗСТ с Китаем должно быть подписано в ходе визита премьер-министра Имрана Хана в Поднебесную в конце апреля.