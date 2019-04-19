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Пакистанская оппозиция намерена свергнуть правительство в Панджабе

Политика

Оппозиционеры заявили, что провинция «управляется напрямую из федерального центра»

Исламабад, 19 апреля 2019, 12:59 — REGNUM  Представители двух оппозиционных партий «Пакистанская народная партия» и «Мусульманская лига (Наваз)» договорились совместно противостоять правительству провинции Панджаб, возглавляемому правящей партией «Движение за справедливость».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, оппозиционеры возмущены «антиконституционными» шагами правительства провинции, а также тем, что оппозиционному лидеру Хамзе Шехбазу не позволили возглавить Комитет национальных счетов (по противодействию коррупции). Представители «Пакистанской народной партии» и «Мусульманской лиги (Наваз)» заявили, что готовы бойкотировать решения правительства и выйти из состава всех комитетов местной законодательной ассамблеи.

По мнению оппозиционеров, вспомнивших о колониальном прошлом, главный министр и губернатор провинции Панджаб — это «вице-короли», так как сама провинция управляется напрямую из федерального центра. Они также заявили, что не позволят работать местной законодательной ассамблее «при правлении Имрана Хана (премьер-министр)».

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Зарубежная хроника
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