Исламабад, , 13:03 — REGNUM

Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум заявил, что его страна подарит Пакистану 18 тигров и львов.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пять белых тигров, шесть бенгальских тигров, а также семь африканских львов будут направлены в зоопарк города Лахор (столица провинции Панджаб) из заповедника в ОАЭ. Примечательно, что для доставки животных будет использован военно-транспортный самолет C-130, кроме того, ОАЭ возьмет на себя все расходы на транспортировку и даже оплатит пошлины.

Тигры, доставленные в Пакистан, должны участвовать в программе разведения, направленной на спасение популяции на территории страны. Несмотря на ужесточение наказаний за браконьерство, численность тигров в Пакистане сокращается с каждым годом из-за незаконной охоты.

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