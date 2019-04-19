Датская народная партия выступила против запрета демонстраций

Копенгаген, , 14:01 — REGNUM Представители Датской народной партии выразили протест против каких-либо запретов на выражение своего мнения. Партия раскритиковала решение полиции Копенгагена о том, чтобы запретить радикальной партии Расмуса Палудана «Stram Kurs» устраивать митинги и демонстрации. Председатель «DF» Кристиан Туельсен Даль заявил, что это является нарушением свободы слова — об этом сообщает датское информационное агентство «TV2».

Лидер Датской народной партии в связи с запретом написал в Твиттере: «Исламисты устраивают пожары в Копенгагене только потому, что им не понравилась какая-то демонстрация, а полиция в ответ на это запрещает устраивать эти самые демонстрации!». Политик также заявил: «когда полиция считает, что демонстрацию следует отменить из-за того, что она может вызвать общественные беспорядки, она сама же их и провоцирует, раз считает себя вправе ограничивать свободу слова.»