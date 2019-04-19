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Датская народная партия выступила против запрета демонстраций

Политика

Датская народная партия («DF») выразила своё недовольство по поводу того, что радикальной партии «Stram kurs» («Жесткий курс») запретили проводить митинги

Копенгаген, 19 апреля 2019, 14:01 — REGNUM  Представители Датской народной партии выразили протест против каких-либо запретов на выражение своего мнения. Партия раскритиковала решение полиции Копенгагена о том, чтобы запретить радикальной партии Расмуса Палудана «Stram Kurs» устраивать митинги и демонстрации. Председатель «DF» Кристиан Туельсен Даль заявил, что это является нарушением свободы слова — об этом сообщает датское информационное агентство «TV2».

Лидер Датской народной партии в связи с запретом написал в Твиттере: «Исламисты устраивают пожары в Копенгагене только потому, что им не понравилась какая-то демонстрация, а полиция в ответ на это запрещает устраивать эти самые демонстрации!». Политик также заявил: «когда полиция считает, что демонстрацию следует отменить из-за того, что она может вызвать общественные беспорядки, она сама же их и провоцирует, раз считает себя вправе ограничивать свободу слова.»

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Зарубежная хроника
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