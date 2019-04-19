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Датские социалисты предлагают ввести налог для защиты природы

Политика

Датская Социалистическая народная партия предложилоа государству ввести дополнительный налог, чтобы к 2025 году собрать 2,7 млн долларов для зашиты окружающей среды в Дании

Копенгаген, 19 апреля 2019, 13:18 — REGNUM  Члены Социалистической народной партии Дании выступили с предложением ввести налог для того, чтобы у государства появились дополнительные средства для осуществления инициатив в области защиты окружающей среды и климата. Согласно планам партии, при введении предлагаемого налога, к 2025 году Дания будет располагать дополнительно 2,7 миллионами долларов для выполнения задач по защите природы — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Полученные средства планируется направить на восстановления лесного покрова страны и на создание фонда, который бы способствовал меньшему энергопотреблению в жилых домах. Председатель Социалистической народной партии Дании Пиа Ольсен Дюр в связи с этим заявила: «введение такого налога — один из способов решения важнейшей проблемы нашего поколения. Если мы не сделаем этого сейчас, в будущем защита окружающей среды обойдется нам еще дороже.» Предлагаемый социалистами налог будет действовать по принципу прогрессивного налогообложения: это значит, что граждане с наибольшими доходами будут уплачивать большие суммы. Пенсионеры, студенты, безработные, а также все те, кто живут только за счет социальной помощи, этим налогом облагаться не будут.

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Зарубежная хроника
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