«Репортеры без границ» опустили Таджикистан в своем рейтинге

Душанбе, , 12:28 — REGNUM Таджикистан в 2019 году занимает 161 место в рейтинге международной правозащитной организации «Репортеры без границ». В сравнении с 2018 годом страна потеряла 12 строчек.

По мнению «Репортеров без границ», ситуация со свободой слова в стране довольно сложная. Поэтому Таджикистан попадает в красную зону. Однако если рейтинг продолжит падать и снизится еще на одну ступень, то в этом случае Таджикистан будет выделен черным цветом — это будет означать, что со свободой СМИ в стране дела обстоят «очень плохо».

Основными причинами ухудшения ситуации со свободой СМИ в Таджикистане становится то, что власти блокируют информационные сайты, социальные сети, исчезли такие еженедельники как «Озодагон» и «Пайк», также на выводы авторов рейтинга повлиял дело журналиста Хайрулло Мирсаидова.

Хуже всего ситуация в Туркменистане — 180 место в рейтинге. Недалеко ушел Китай — 177 место, КНДР — 179.

Узбекистан расположился на 160 месте, Казахстан — 158 место, а вот в Киргизии, по мнению «Репортеров без границ», лучше всего в регионе обстоят дела со свободой слова — 83 место, хотя в 2018 году эта страна занимала 98 ступень рейтинга.

По традиции в ТОП-3 включены Норвегия, Финляндия, Швеция.

Основой для создания рейтинга служат ответы журналистов, юристов и социологов из различных стран мира на вопросы анкеты, затрагивающие такие темы как законодательство, самоцензура, независимость медиа, плюрализм мнений, готовность различных институтов и ведомств работать с журналистами и прочее. Анкета разрабатывается «Репортерами без границ».

При составлении рейтинга особое внимание уделяется дополнительным критериям: число убийств журналистов, число журналистов, заключенных под стражу, а также число подвергшихся уголовному преследованию блогеров и ассистентов журналистов. Объединив информацию по всем критериям, выявляется ступень в рейтинге, которую будет занимать та или иная страна.

Напомним, что международная неправительственная организация «Репортеры без границ» ежегодно проводит исследование о состоянии свободы прессы в различных странах мира. Результатом становится рейтинг из 180 стран, выстроенных согласно «уровню свободы местных журналистов».

Напомним, что журналист и руководитель команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидов был арестован 5 декабря 2017 года — через месяц после публикации