Глава МИД ЕС: Албания и Македония начнут переговоры с ЕС о вступлении летом

Тирана, , 13:26 — REGNUM 18 апреля Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что ожидает начала переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС в июне.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi'', выступая перед комитетом Европарламента по внешним делам, Могерини подчеркнула, что со стороны ЕС было бы стратегической ошибкой и проявлением недальновидности не принять решение о начале переговоров со Скопье и Тираной в июне.

По словам Могерини, она считает политику расширения одним из показателей ее успеха на занимаемом посту.

«Если вы посмотрите на карту Европы, то увидите, что Балканы являются её частью. Поэтому вместо термина расширения я лично предпочитаю говорить о единении Балкан с Европой».

Примером успеха политики ЕС на Балканах глава дипломатии ЕС назвала Преспанское соглашение.