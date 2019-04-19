Антиправительственная акция в поддержку Ассанжа прошла в столице Эквадора

Кито, , 12:53 — REGNUM 17 апреля в Кито, столице Эквадора, прошла антиправительственная акция в знак протеста против отказа в политическом убежище журналисту Джулиану Ассанжу. Об этом сообщило венесуэльское агентство Telesur.

Организатором манифестации выступило движение «Гражданская революция» под руководством экс-президента страны Рафаэля Корреа, в 2012 году предоставившего журналисту, находившемуся под угрозой экстрадиции шведскими властями в США, политическое убежище в эквадорском посольстве в Лондоне. Комментируя ситуацию вокруг выдачи Ассанжа британским властям, Корреа, назвал нынешнего главу государства Ленина Морено «величайшим предателем в истории Эквадора и всей Латинской Америки», а также «лицемером, любым способом пытающимся подлизаться к США».

«Он разрешил иностранной полиции войти в здание посольства для поимки человека, получившего политическое убежище и к тому же являющегося гражданином Эквадора. Это неслыханно! Вы можете представить, чтобы эквадорские полицейские заявились в американскую дипмиссию?» — возмутился политик. Корреа считает операцию Скотланд-Ярда по задержанию основателя Wikileaks не только грубым нарушением международного права, но и несоблюдением конституции Эквадора, обязывающей государство защищать своих граждан. Рафаэль Корреа выразил уверенность в том, что Морено заранее договорился с США по поводу дальнейшей судьбы Ассанжа и лишь дожидался удобного момента для его выдачи. Ещё год назад журналисту отключили интернет и телефон, а также ограничили доступ к нему посетителей.