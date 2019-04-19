Экс-зам новгородского губернатора стал фигурантом третьего уголовного дела

Великий Новгород, , 12:17 — REGNUM Возбуждено уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Санкт-Петербурга, бывшего первого заместителя губернатора Новгородской области Бориса Воронцова. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следствие подозревает его в том, что в ноябре 2013 года он предоставил в ОАО «Россельхозбанк» заведомо ложные документы на открытие кредитной линии для пополнения оборотных средств подконтрольного ему ООО «Казначейский». В ноябре-декабре 2013 году обществу было перечислено более 250 млн рублей, которые Воронцов, по версии следствия, на цели кредита не израсходовал, в банк не возвратил, а использовал по собственному усмотрению.

Преступление было выявлено управлением ФСБ России по Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении бывшего первого новгородского замгубернатора уже возбуждены два уголовных дела. Ранее следствием были выявлены мошеннические схемы при предоставлении кредитных линий на общую сумму более 136 млн рублей для реконструкции нескольких гостиниц, расположенных на территории Новгородской области. Кроме того, в марте 2019 года стало известно о новом уголовное дело в отношении Воронцова — по фактам «отмывания» денежных средств при приобретении имущественного комплекса в городе Старая Русса Новгородской области.

В настоящее время Воронцов находится под стражей.

Напомним, Борис Воронцов с июля 2008 года по февраль 2010 года был первым заместителем губернатора Новгородской области, ему присвоено звание «Почётный гражданин Старорусского края».

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