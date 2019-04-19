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Сербский депутат пообещал признать Крым частью России

Политика

«Россия последовательно защищала в СБ ООН территориальную целостность Сербии»

Ялта, Крым, 19 апреля 2019, 12:13 — REGNUM  Россия является самым близки союзником Сербии, поэтому в будущем Белград признает Крым российским заявил зампредседателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель на полях Ялтинского международного экономического форума.

«Россия последовательно защищала в СБ ООН территориальную целостность Сербии, — цитирует Шешеля РИА Новости. — А раз Россия самый близкий союзник Сербии, мы считаем, что надо признать территориальную целостность России».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не признает Крым российским из-за позиции Москвы по Косово.

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Российско-сербские отношения
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