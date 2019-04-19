Знание не означает исполнения: об ужесточении сдачи экзамена на права

Москва, , 12:16 — REGNUM Инициатива с ужесточением правил сдачи экзамена на водительские права не ущемит интересы потенциальных водителей, но может привести к росту числа тех, кто эти права покупает, считает адвокат Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение ГИБДД изменить задачи теоретического экзамена на получение водительских прав, она пояснила:

«На мой взгляд, данная инициатива никак не ущемит права потенциальных водителей. Напротив, она призвана как раз обезопасить участников дорожного движения. Да, сдавать экзамен будет сложнее, но это как раз дает надежду, что люди будут более ответственно относиться к подготовке к нему. С другой стороны, знание правил на зубок не означает их исполнения. В нашей стране нарушают не потому, что не знают ПДД, а потому что ими пренебрегают. С этой точки зрения более важно направить усилия на повышение культуры вождения. Также существуют определенные опасения, что принятие подобных мер может привести к росту количества тех людей, которые права покупают».

Напомним, ранее о том, что к 2020 году сдающих на получение водительского удостоверения граждан России могут лишить права на ошибку при ответах по теоретической части экзамена, известило РИА Новости со ссылкой на МВД РФ. Помимо этого, рассматриваются изменения действующей системы выставления оценки.

Читайте ранее в этом сюжете: Без права на ошибку: правила сдачи экзамена в ГИБДД могут ужесточить