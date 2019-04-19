Пользы от «международной комиссии» по Крыму и Донбассу не будет — Демурин

Ялта, Крым, , 12:06 — REGNUM

Неясно, какие цели может преследовать «международная комиссию по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе», но пользы от нее, вероятно, не будет, потому что прежде всего любая комиссия должна признать право граждан Крыма и Донбасса на самоопределение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 апреля, комментируя заявления депутатов парламента Германии.

Ранее депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в ходе работы Ялтинского экономического форума заявил РИА Новости, что в работе комиссии, создаваемой по его инициативе, примут участие депутаты из семи стран ЕС. «Это будет альтернативная правозащитная организация», придерживающаяся политического нейтралитета, сказал Гердт.

«В Германии, конечно, могут создавать всё, что угодно, в том числе и «международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе», но, если такая комиссия будет создана, нам надо чётко определиться в понимании её целей. Зачем и в каком качестве немцы и их партнёры из нескольких стран Европейского союза решили «объединить» своим вниманием Крым и Донбасс? Чтобы продемонстрировать, что и там, и там права человека нарушаются? Чтобы показать, что оба региона находятся в ведении России? Чтобы предъявить претензии Украине?

Думаю, что пользы нам от такой «альтернативной правозащитной организации» никакой не будет. Прежде чем «заниматься» правами человека в Крыму и в Донбассе, надо признать право жителей этих регионов на самоопределение. Это право гарантировано им документами ООН, и они его осуществили. В Крыму его признание Россией послужило отправной точкой для восстановления региона после 20 лет украинского небрежения. В Донбассе дело обстоит сложнее.

Работа ещё одной «международной комиссии» ничего в этом плане не изменит. Тут не «мониторить» надо, а признавать реалии и находить политическое решение», — отметил Михаил Демурин.