Доходы архангельского губернатора выросли, его супруги — упали

Архангельск, , 12:03 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отчитался о своих доходах за 2018 год. Согласно документу, глава региона в прошлом году заработал 5 млн 438 тысяч рублей, что почти на 700 тысяч рублей больше, чем в 2017-м.

По данным декларации, губернатор Орлов является собственником трети доли в доме площадью 103,3 кв. м, трети доли земельного участка в 800 кв. м, предназначенного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Кроме того, в пользовании Игоря Орлова находится квартира площадью 92,4 кв. м, жилой дом в 317,4 кв. м, хозяйственная постройка площадью 91,4 кв. м, а также три земельных участка общей площадью 2,7 тыс. кв. м.

Губернатор также владеет автомобилем Mercedes-Benz ML.

Супруга губернатора Татьяна Орлова задекларировала скромный доход — 13 839 рублей. Напомним, в 2017 году доход первой леди региона составил 1,7 млн рублей.

В личной собственности у неё два земельных участка площадью 1 200 и 400 квадратных метров, жилой дом площадью 317,4 квадратных метра и хозяйственная постройка.

В долевой собственности — треть дома и участка, указанных в декларации губернатора. Кроме того, Татьяна Орлова владеет автомобилем Lexus ES250.

Все объекты недвижимости, принадлежащие семье Игоря Орлова, находятся на территории Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Игорь Орлов увеличил доходы почти на 1 млн рублей. Резкое падение доходов губернатора было зафиксировано в декларации за 2016 год.