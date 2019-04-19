Исследовательский центр в Индонезии пояснил почему президент Видодо победит

Джакарта, , 12:05 — REGNUM Исследовательский центр Альвара в Индонезии объяснил три ключевых фактора, которые, вероятно, приведут действующего президента Джоко Видодо к победе на президентских выборах 2019 года, сообщает Antaranews.

По словам генерального директора исследовательского центра Альвара Хасануддина Али, тремя ключевыми факторами были яванские избиратели, мусульманские избиратели и меньшинство.

«Победа Джоко Видодо на Яве компенсировала поражение на Суматре и более жесткую конкуренцию на Сулавеси», — отметил эксперт.

Решение Джоко Видодо выдвинуть религиозного лидера Маруф Амина в качестве будущего вице-президента страны привлекло много голосов избирателей-мусульман. Согласно опросу Альвара, около 54% из них проголосовали за действующего главу государства.

Кроме того, результаты предварительного подсчета голосов продемонстрировали превосходство Джоко Видодо над оппонентом на Бали, в провинциях Восточная Нуса-Тенгара и Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в Индонезии сможет объявить официальные результаты выборов не раньше 22 мая 2019 года.

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