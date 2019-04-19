Лукашенко исключил компромиссы в вопросах суверенитета Белоруссии

Минск, , 12:00 — REGNUM Белоруссия высоко ценит сегодняшнее единство и территориальную целостность страны, поэтому компромиссов в вопросах суверенитета и безопасности во внешней и внутренней политике для Минска не было и не будет. Об этом сегодня, 19 апреля, выступая с посланием к народу и парламенту, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Глава государства отметил, что за сравнительно короткое время в Белоруссии была выстроена новая дипломатическая линия внешнего взаимодействия.

«Сумели сохранить нейтралитет по отношению к известным глобальным и региональным конфликтам. Заняли твёрдую позицию в современной геополитической системе», — заявил Лукашенко.

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Белорусский лидер также указал на то, что Минск ни на шаг не отступает «от принципов самостоятельного принятия решений, подчинённых собственным национальным интересам, но ни в коем случае не противоречащим другим народам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что его страна может потерять суверенитет, если не сможет выполнить стоящие перед национальной экономикой задачи.

«Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги», — сказал белорусский лидер.

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