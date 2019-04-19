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Китай наращивает международное сотрудничество в борьбе с контрабандой

Политика

Приоритетным правлением является борьба с контрабандой частей животных

Китай наращивает международное сотрудничество в борьбе с контрабандой
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Великая Китайская стена

Гуанчжоу, Китай, 19 апреля 2019, 11:48 — REGNUM  В столице китайской провинции Гуандун городе Гуанчжоу продолжается сотрудничество местных правоохранителей с иностранными коллегами в борьбе за сохранение редких видов животных и контрабандой их частей, сообщает 19 апреля газета China Daily.

«Высшие приоритеты отданы таким серьезным проблемам, как борьба с бандами контрабандистов, их каналами поставок и сетями сбыта», — заявил замдиректора бюро по борьбе с контрабандой при Таможенном управлении провинции Гуанчжоу Чжэн Цзюнь, давая интервью прессе 18 апреля в Гуанчжоу.

По словам Чжэна, таможня Гуанчжоу в полной мере предоставляет ценную и точную информацию коллегам из Малайзии, результатом чего стало изъятие малайзийскими таможенниками более 60 килограммов рогов носорога.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта текущего года китайская таможня изъяла рекордную партию бивней слонов весом более 7,4 тонны, а также задержана банда из 20 подозреваемых в контрабанде.

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Контрабанда и борьба с ней
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