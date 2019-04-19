Трамп отреагировал на доклад Мюллера

Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил свою позицию по поводу доклада Роберта Мюллера по «русскому делу» в своём Твиттере 18 апреля.

Реакцией Трампа на доклад стало опубликованное в микроблоге изображение самого президента, уходящего в даль, с надписью, выдержанной в стилистике популярного сериала «Игра престолов»: «Никакого сотрудничества [с Россией]. Никакого препятствия [правосудию]. Для ненавистников и радикально левых демократов — игра окончена», — гласила надпись.

Доклад Мюллера по «русскому делу» стал главной темой американской политики последних недель.