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Трамп отреагировал на доклад Мюллера

Политика

«Игра окончена»

Вашингтон, 19 апреля 2019, 11:52 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп выразил свою позицию по поводу доклада Роберта Мюллера по «русскому делу» в своём Твиттере 18 апреля.

Реакцией Трампа на доклад стало опубликованное в микроблоге изображение самого президента, уходящего в даль, с надписью, выдержанной в стилистике популярного сериала «Игра престолов»: «Никакого сотрудничества [с Россией]. Никакого препятствия [правосудию]. Для ненавистников и радикально левых демократов — игра окончена», — гласила надпись.
Доклад Мюллера по «русскому делу» стал главной темой американской политики последних недель.

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