Заявление Медведчука о «возвращении Донбасса» вредно со всех точек зрения

Киев, , 11:45 — REGNUM Заявление Виктора Медведчука, если оно процитировано верно, неприемлемо одновременно и для граждан России, и для граждан Украины, и для граждан народных республик Донбасса, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 апреля, комментируя информацию Reuters.

Ранее информагентство сообщило, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому в случае победы «пойти на сделку с Россией», чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева.

Зеленскому следует согласиться закупать газ напрямую у России, тогда может удастся вернуть Донбасс под контроль Киева, в случае же отказа сотрудничать с РФ экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении, чем сейчас, отметил Медведчук.

«В этом заявлении Виктора Медведчука, если агентство «Рейтер» его точно цитирует, всё неправильно и неприемлемо с точки зрения здорового патриотического целеполагания и граждан Украины, и граждан России, и граждан ДНР и ЛНР.

Во-первых, обращу внимание на слово «сделка». Сделок по поводу вопросов, которые решены волеизъявлением граждан, — а нежелание граждан ЛДНР оставаться в составе Украины было выражено неоднократно и ясно — быть не должно. Тем не менее Медведчук об этом рассуждает, но он не просто украинский политик — он, как известно, находится в тесных отношениях с руководством России. Другими словами, рассуждая так, он бросает тень на Владимира Путина: можно подумать, что тот готов был бы пойти на такую «сделку». Мне это как гражданину России не нравится.

Далее. Медведчук рассуждает о том, как Владимиру Зеленскому «возвращать Донбасс под суверенитет Киева». Он что, не знает, что Зеленский совсем недавно заявил, что Минских соглашений он придерживаться не будет, амнистию для участников войны в Донбассе не признаёт, никакого особого статуса Донбассу предоставлять не собирается? Может такая постановка вопроса понравиться гражданам ЛДНР? А гражданам России? Вопрос, как говорится, риторический.

Теперь о «тяжёлом экономическом положении Украины». Да, наша страна ввела против неё новые санкции. В том числе они касаются и поставок на Украину нефти и нефтепродуктов, и это действительно чревато для неё коллапсом. Но санкции эти введены не в результате «отказа» Владимира Зеленского или нынешнего руководства Украины «сотрудничать с Москвой», а в ответ на введённые против нас Киевом новые санкции. Вот к чему надо призывать Зеленского: сразу по приходе к власти отменить все ограничительные меры против России. Это и будет реальным шагом, направленным на то, чтобы экономика Украины не оказалась «в ещё более тяжелом положении». Не надо тут ещё больше путать мозги гражданам Украины, они и так у них запутаны.

Итак, с какой стороны ни посмотри, заявление Виктора Медведчука в том виде, как оно транслируется СМИ, вредное. Если «Рейтер» его исказило, оно должно быть опровергнуто. Если же нет, к такому «партнёру» на Украине нашим руководителям надо относиться с двойной осторожностью», — отметил Михаил Демурин.

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