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Китай и Бахрейн отмечают 30-летие дипотношений

Политика

По случаю юбилея главы МИД обменялись поздравительными телеграммами

Пекин, 19 апреля 2019, 11:32 — REGNUM  Исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и Бахрейном. В связи с этим событием, главы МИД двух стран Ван И и Халед Бен Ахмед Аль Халифа обменялись поздравительными телеграммами, сообщает Синьхуа.

Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил стабильность и взаимовыгодный характер двусторонних отношений, конструктивное взаимодействие в международных и региональных делах и неуклонное расширение доверия сторон друг к другу.

Его бахрейнский коллега подчеркнул, что его страна гордится дружбой с Китаем, а также отметил вклад в успешное развитие плодотворных контактов и формировании стратегии взаимодействия сторон Председателя КНР Си Цзиньпина и короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы.

Ранее отмечалось, что главы обоих государств также обменялись соответствующими посланиями.

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Внешняя политика Китая
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