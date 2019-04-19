Китай и Бахрейн отмечают 30-летие дипотношений

Пекин, , 11:32 — REGNUM Исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и Бахрейном. В связи с этим событием, главы МИД двух стран Ван И и Халед Бен Ахмед Аль Халифа обменялись поздравительными телеграммами, сообщает Синьхуа.

Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил стабильность и взаимовыгодный характер двусторонних отношений, конструктивное взаимодействие в международных и региональных делах и неуклонное расширение доверия сторон друг к другу.

Его бахрейнский коллега подчеркнул, что его страна гордится дружбой с Китаем, а также отметил вклад в успешное развитие плодотворных контактов и формировании стратегии взаимодействия сторон Председателя КНР Си Цзиньпина и короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы.

Ранее отмечалось, что главы обоих государств также обменялись соответствующими посланиями.