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В свердловском Арамиле нашли противоречия федеральному законодательству

Политика

«Недопустимо»

Екатеринбург, 19 апреля 2019, 11:45 — REGNUM  В Арамиле (Свердловская область) обнаружили целых 11 случаев несоответствия местных норм федеральному законодательству. Об этом заявила председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина корреспонденту ИА REGNUM.

«Они все это знают. Недопустимо — 11 случаев несоответствия! Там и земельное законодательство, и другие вопросы», — сказала Бабушкина.

Городская дума предупреждена о необходимости срочных изменений, добавила спикер. В ряде свердловских муниципалитетов несоответствия тоже есть, но их не так много, как в Арамиле.

Напомним, Свердловский областной суд в 2016 году признал гордуму Арамиле нелегитимной. Верховный суд РФ тогда оставил решение оставил в силе.

Гордума была переизбрана в сентябре 2016 года. 30 июня 2017 года представительный орган выбрал нового мэра муниципалитета — экс-депутата думы Сысерти Виталия Никитенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный суд распустил Гордуму свердловской Арамили

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Региональное законодательство
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