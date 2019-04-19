В свердловском Арамиле нашли противоречия федеральному законодательству

Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM В Арамиле (Свердловская область) обнаружили целых 11 случаев несоответствия местных норм федеральному законодательству. Об этом заявила председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина корреспонденту ИА REGNUM.

«Они все это знают. Недопустимо — 11 случаев несоответствия! Там и земельное законодательство, и другие вопросы», — сказала Бабушкина.

Городская дума предупреждена о необходимости срочных изменений, добавила спикер. В ряде свердловских муниципалитетов несоответствия тоже есть, но их не так много, как в Арамиле.

Напомним, Свердловский областной суд в 2016 году признал гордуму Арамиле нелегитимной. Верховный суд РФ тогда оставил решение оставил в силе.

Гордума была переизбрана в сентябре 2016 года. 30 июня 2017 года представительный орган выбрал нового мэра муниципалитета — экс-депутата думы Сысерти Виталия Никитенко.

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