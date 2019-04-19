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СМИ: Переговоры «Талибана»* и властей Афганистана сорваны

Политика

«Талибан»* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

СМИ: Переговоры «Талибана»* и властей Афганистана сорваны
Иван Шилов © ИА REGNUM
Талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кабул, 19 апреля 2019, 11:34 — REGNUM  Переговоры между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Афганистана были сорваны. Об этом сообщает 19 апреля Al Arabia со ссылкой на свои источники.

Соединенные Штаты уже выразили разочарование по данному поводу и призвали стороны конфликта вернуться за стол переговоров. Официальных комментариев от участников диалога пока не поступало.

Как подчеркивают в Центре изучения конфликтов и гуманитарных вопросов, переговоры между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Афганистана еще могут состояться, их вынужденная отмена была вызвана техническими причинами.

Напомним, внутренний конфликт между террористами и правительством Афганистана продолжается долгие годы. За последнее время талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось достичь значительных успехов, что вынудило официальный Кабул, а также Вашингтон сесть с боевиками за стол переговоров.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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