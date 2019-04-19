Бывший мэр китайских городов Чэндэ и Шицзячжуан приговорен к 8 годам тюрьмы

Нанкин, Китай, , 11:26 — REGNUM Бывший высокопоставленный китайский политический советник Ай Вэньли из провинции Хэбэй был приговорен судом провинции Цзянсу к восьми годам тюремного заключения за коррупцию, сообщает 19 апреля газета China Daily.

Ай был оштрафован на 3 млн юаней ($447 тыс.), а вся незаконным путем нажитая собственность будет изъята и передана в государственную казну КНР.

Он был признан виновным в злоупотреблении властью в период с 2005 по 2013 годы, когда он занимал разные чиновничьи должности, включая должность мэра и партийного главы города Чэндэ провинции Хэбэй, мэра города Шицзячжуан провинции Хэбэй, а также главы департамента по связям с общественностью Хэбэйского комитета Компартии Китая.

В период с 2004 по 2016 годы Ай Вэньли получил денежных средств и собственности на сумму 64,78 млн юаней лично или через посредников. Суд также установил, что чиновник сознательно искал личной выгоды от занимаемых им должностей и действовал в сугубо личных материальных интересах.

Как сообщало ИА REGNUM, за первый квартал 2019 года в Китае за коррупционные преступления было наказано 10 высокопоставленных чиновников уровня министерств и провинций наряду с еще 117 тыс. чиновниками ранга поменьше.

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