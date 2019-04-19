Воронежские депутаты: у кого — сотни миллионов, а кто живёт на 120 тысяч

Воронеж, , 11:19 — REGNUM Депутаты Воронежской областной думы в соответствии с законодательством отчитались о доходах за 2018 год и собственности. Данные декларации опубликованы на сайте Воронежской областной думы, сообщает ИА REGNUM.

Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов («Единая Россия») по итогам 2018 года отчитался о доходе 6 млн 652 тыс. 392,9 руб. По сравнению с 2017 годом он потерял в доходах 2,7 млн рублей. В его собственности — земельный участок в 4,8 тыс. кв. м и доля в квартире. Супруга спикера облдумы в 2018 году заработала 550 тыс. рублей. В ее собственности — два земельных участка по 3,5 и 3,8 тыс. кв. м, жилой дом в 307 кв. м, три квартиры и Lexus LX 570.

Лидерство в списке самых обеспеченных депутатов Воронежской областной думы сохранил Александр Князев «Единая Россия»: по итогам 2018 года он отчитался о 344,09 млн рублей, увеличив свой доход по сравнению с 2017 годом на 80 млн рублей. В его собственности — около сотни земельных участков, жилой дом, квартира, около 25 зданий сельскохозяйственного и административного назначения, более сотни автомобилей и легковых, и грузовых. Супруга депутата отчиталась о доходе в 175,7 тыс. рублей, в ее собственности пять земельных участков и квартира, а также автомобиль УАЗ 22 069−04.

На втором месте в списке самых богатых депутатов оказался Евгений Хамин («Единая Россия»), который отчитался о 163,6 млн рублей. За год он увеличил доход на 68 млн рублей. В его собственности — два земельных участка, каждый более 2000 кв. м, два коттеджа и нежилое помещение. Ездит воронежский девелопер на Lexus RX350. Доход его супруги составил 100,645 млн, в ее собственности — земельный участок, объект незавершенного строительства и нежилое помещение.

Тройку самых обеспеченных депутатов замыкает застройщик Сергей Гончаров («Единая Россия»), который отчитался о 139,2 млн рублей — на 7 млн больше, чем в 2017 году. В его собственности два земельных участка по 3,6 и 4,4 кв. м, треть еще одного земельного участка, садовый дом, квартира и четыре нежилых помещения. Супруга Гончарова в 2018 год заработала 328,95 тыс. рублей, ездит она на Lexus NX300.

Отметим, что среди жен депутатов высокими доходами отличилась супруга единоросса Андрея Благова, отчитавшаяся по итогам 2018 года о 397,3 млн рублей, тогда как ее супруг показал доход 57,2 млн. В собственности самого Благова два земельных участка, у супруги — земельный дом и квартира. Она является поклонницей марки Mercedes — в ее гараже сразу пять автомобилей. А супруга другого депутата от партии власти Василия Шипилова отчиталась о доходе в 60,5 млн рублей, тогда как ее супруг заработал в 10 раз меньше — 6,2 млн рублей.

Самый низкий доход среди коллег по итогам 2018 года получил Артур Баринов («Единая Россия») — он отчитался о 120 тыс. рублей — это на 3,7 млн рублей, чем годом ранее. Доход его супруги составил 150 тыс. рублей. Таким образом, судя по совокупному доходу, семье депутата, в которой двое несовершеннолетних детей, приходится жить на 22,5 тыс. рублей в месяц. При этом в собственности Баринова — земельный участок и доли еще в двух, доля в жилом доме, квартира, несколько помещений и 12 грузовых автомобилей и строительной техники. Жена владеет девятью земельными участками, жилым домом, нежилым зданием и грузовиком.