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Неопознанный легкомоторный самолёт принудительно посадили под Псковом

Политика

Посадка прошла штатно, никто не пострадал

Псков, 19 апреля 2019, 11:17 — REGNUM  В Псковской области российские военные заставили принудительно приземлиться легкомоторный самолёт, который не отвечал на запросы диспетчера по радиосвязи с земли. Инцидент произошёл накануне, 18 апреля.

По данным источника в Росавиации, неопознанное воздушное судно пересекло границу России в районе Новгородской области. Самолёт летел на высоте до 2 тыс. м со скоростью 245 км/ч. По некоторой информации, он следовал из Тверской области.

«Пилот самолёта не отвечал на запросы с земли, его пришлось принудительно посадить, поскольку Псковская область — приграничная территория, — приводит ТАСС слова источника. — Посадка прошла штатно, никто не пострадал».

По данным «Интерфакса» предположения о том, что это мог быть залетевший в воздушное пространство России иностранный самолёт, не подтвердились. Борт оказался российским. Он «отклонился от своего маршрута и был приземлён с привлечением дежурных сил ПВО».

Пилот самолета-нарушителя задержан. Его личность, гражданство и цели полёта выясняются.

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