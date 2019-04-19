В Германии намерены создать международную комиссию по Крыму и Донбассу

Берлин, , 11:12 — REGNUM В Германии создается международная комиссия по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе, сообщил депутат бундестага Вальдемар Гердт (партия «Альтернатива для Германии»).

«Мы создаём по моей инициативе международную комиссию по правам человека, которая будет заниматься мониторингом ситуации в Крыму и Донбассе», — цитирует РИА Новости Гердта.

По его словам, депутаты из семи стран Европейского союза уже выразили желание участвовать в работе данной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду, что в мае — начале июня 2019 года состоится встреча «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия), на которой могут подписать соглашение о вводе миротворцев ООН.

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