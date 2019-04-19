Пресс-секретарь Госдепа США поздравила Индонезию с проведением выборов

Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус высоко оценила президентские и законодательные выборы, которые состоялись в Индонезии в 17 апреля, сообщает Antaranews.

«Мы поздравляем индонезийский народ с проведением президентских и законодательных выборов 17 апреля. США и Индонезия — две большие, разнообразные и динамичные демократии с общими ценностями и интересами, которые составляют основу двустороннего стратегического партнерства», — заявила пресс-секретарь Госдепа США.

По ее словам, Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с избранными заинтересованными сторонами в Индонезии посредством расширения экономического сотрудничества, укрепления связей в области безопасности и общих глобальных политических интересов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2019 года Морган Ортагус, эксперт телеканала Fox News, была назначена на должность официального представителя Госдепа США.

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