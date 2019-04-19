Герои и антигерои в новейшей истории Грузии

Андро Малкин, , 13:42 — REGNUM

Новейшая история Грузии, начиная с первых ее шагов по пути обретения или восстановления независимости и вплоть до настоящего времени, построена на процессах героизации и последующей дегероизации и развенчания лидеров, первоначально возводимых народом на высокий престол власти, а затем свергаемых все тем же народом с этого престола в омут, где варятся «исчадия ада» и «враги народа».

На эти размышления навели многочисленные заявления, сделанные политиками разных мастей, течений, движений, партий, аналитиками, экспертами, а то и рядовыми гражданами, в связи с событиями 9 апреля — печальной датой, которую Грузия традиционно отмечает уже 28 лет.

Дата связана с именами деятелей так называемого национально-освободительного движения, долгие годы в период «застоя советской власти» слабо тлевшего где-то в потемках политического подземелья и выплеснувшегося на улицы в конце перестроечных 80-х годов ХХ столетия. Процесс был характерен не для одной Грузии, а для всего постсоветского (тогда еще советского) пространства и инициирован вовсе не горсткой грузинских диссидентов и антисоветской интеллигенции, а самими лидерами перестройки, с легкой руки которых и состоялся хитро задуманный план развала СССР. Но каждому народу свойственно приписывать себе и своим лидерам то, что, в общем, в их заслуги входит лишь косвенно и относительно.

Как бы то ни было, волна акций протеста, прокатившаяся тогда по всем советским республикам, докатилась и до Грузии. Воодушевленный лидерами и охваченный призывами к свободе и независимости народ неустанно шел на проспекты и площади, слушал горячие выступления вождей нации, скандировал их имена и требование «свободы Грузии». Людей не останавливали ни непогода, ни наряды милиции на улицах, ни угроза преследования за инакомыслие. Они жаждали независимости, реальной, настоящей…

В толпе и в массе акций протеста зародились и первые «герои». Одним из первых таких героев стал Звиад Гамсахурдия, сын известного грузинского писателя, считавшийся диссидентом, преследуемым советскими властями. Рядом с ним стояли другие «герои национального движения», которые не меньше Гамсахурдии боролись за «свободу и независимость» Грузии, но в силу тех или иных «коварных» причин были устранены с этого тернистого пути. В числе таких героев — трагически погибший Мераб Костава. Он был соратником Звиада Гамсахурдии и одним из выдающихся в тот период лидеров национально-освободительного движения, который, как считает ряд грузинских политиков и политологов, вполне мог составить конкуренцию Звиаду Гамсахурдии в его претензиях на лидерство. Но Костава погиб при невыясненных до сих пор обстоятельствах в автомобильной катастрофе у одного из сел на западе Грузии спустя каких-то полгода после трагических событий 9 апреля 1989 года, и реальным вождем жаждущей независимости нации остался один Звиад…

После подавления митинга у тогдашнего Дома правительства (ныне — здания парламента) на проспекте Руставели, в результате которого погиб 21 человек и десятки получили телесные повреждения и отравления различной степени тяжести, а лидеры митинга и вожди остались нетронутыми и невредимыми, и начался реальный процесс героизации человека, который в будущем, спустя каких-то полтора года, во главе блока «Круглый стол — свободная Грузия» вначале выиграет выборы в Верховный Совет Грузии, который проведет в стране референдум и по его итогам провозгласит независимость страны, а затем решением Верховного Совета будет избран первым президентом Грузии.

Но в роли и статусе героя Гамсахурдия продержался недолго, и вскоре от его соратников отделилась «оппозиционная часть», которая в союзе с криминальными авторитетами и при поддержке преступного мира, не без «добра» от находившегося в Москве еще одного «потенциального грузинского лидера» Эдуарда Шеварднадзе, развязала в Тбилиси настоящую гражданскую войну и за считаные дни испепелила и разрушила весь центр столицы, начиная со зданий госучреждений, гостиниц и школ на проспекте Руставели и кончая жилыми домами граждан. А Звиад Гамсахурдия вместе с мантией «героя» был облечен и в мантию «антигероя» и чуть ли не врага народа.

Впрочем, эту двойную мантию он носил все оставшиеся годы своей недолгой жизни и некоторое время после смерти. Но с течением времени то, что касалось «антигероической» части жизни и деятельности первого президента, было «предано забвению» либо зачеркнуто, и в память о покойном, о котором в Грузии плохо говорить не принято, Звиаду Гамсахурдии спустя несколько лет была возвращена мантия героя — посмертно. Правда, произошло это уже после того, как был отстранен от власти Эдуард Шеварднадзе. А при его правлении в стране активно действовало целое движение «звиадистов», неустанно напоминавших тогдашнему президенту о совершенном им преступлении — свержении законной власти Гамсахурдии.

Шеварднадзе, который правил дольше всех остальных президентов современной независимой Грузии, героем «формально и официально» так и не стал. Не признали его таковым ни его соратники, ни народ, ни тем более противники. Для соратников — в основном, как и сам Шеварднадзе, вышедших из недр советской номенклатуры, — он был главой, которому следует подчиняться, но никак не «вождем» и не «героем»; для «звиадистов» — незаконным и нелегитимным, не имеющим права на пост президента «самозванцем»; а у народа отношение к Шеварднадзе было смешанное и неоднозначное. Долгие годы его правления настроили против него большую часть населения страны, так как кроме обещаний, что завтра будет лучше, ничего хорошего и полезного для себя граждане Грузии не видели и не чувствовали. Страна была охвачена грабежами, разрухой, темнотой и холодом, вонью керосинок и громкими криками «ура» в те недолгие часы, когда в городах и селах включали свет. А электричество, как и газ, в стране периода Шеварднадзе были «на вес золота»…

Период правления скорее «антигероя», чем просто президента Шеварднадзе сменила эпоха нового «героя» Грузии Михаила Саакашвили. Его героизацией долго и упорно занимались все — и в стране, и за «бугром». Начиная с «революции роз», которую взращенная в недрах и на «харчах» партии Эдуарда Шеварднадзе тройка Жвания — Саакашвили — Бурджанадзе совершила в ночь на 23 ноября 2003 года, и вплоть до событий 7 ноября 2007 года. Но и после этих событий, и даже после августовской войны 2008 года упорные усилия по «героизации» Саакашвили не прекратились, хотя параллельно набирали обороты начавшиеся еще в 2007 году процессы его развенчания и «дегероизации». Содействовали процессу «героизации» сам Михаил Саакашвили и его пиар-машина, а также многочисленные «кликуши-сторонники», которые «принимали участие» во всех организованных президентом и его правительством мероприятиях и усиленно скандировали «Миша, Миша», создавая у непосвященного зрителя этих мероприятий ощущение «нескончаемой народной любви» к своему президенту.

Героизация и дегероизация Саакашвили продолжается до сих пор. Его развенчание, начатое оппозицией, многие представители которой в свое время не только приветствовали «революцию роз», но и внесли весомый вклад в ее осуществление и претворение в жизнь «революционных планов и преобразований», продолжил олигарх Бидзина Иванишвили, решившийся, наконец, сказать свое слово в грузинской политике.

О том, что в политику может прийти «один очень известный бизнесмен», как-то, будучи «на пенсии», в период правления Саакашвили, когда тот уже проявил свои «диктаторские наклонности», заявил еще Эдуард Шеварднадзе. Более того, он говорил, что лично уговаривал этого «известного и уважаемого человека» заняться политикой, но убедить так и не сумел. Имени этого человека он так и не раскрыл, и остается лишь гадать, кого так уговаривал Шеварднадзе. Но спустя несколько лет безуспешных попыток грузинских политиков отправить в отставку овладевшего всей властью в стране Саакашвили «за дело» решил взяться олигарх Бидзина Иванишвили. И не без его инициатив и содействия, в том числе финансового, в дело развенчания «героя Саакашвили» был внесен «значительный вклад». Видеозаписи пыток заключенных в грузинских тюрьмах, благодаря проводившейся правительством Саакашвили «политике нулевой толерантности» переполненных узниками разных мастей, всколыхнули всю страну и возмутили мировое сообщество. Вопросом о том, насколько действительны эти кадры, не является ли все это постановкой, никто не задавался. Народ устал от множества унижений и беззаконий, которые чинил тогдашний режим, и поверил… А спустя всего месяц после этих кадров в результате парламентских выборов отправил партию Саакашвили «Единое национальное движение» в отставку. Правда, отставку формальную, потому что партия осталась на политической арене, вошла в парламент созыва 2012 года, а Саакашвили еще год, до президентских выборов 2013 года, продолжал занимать пост президента. И начался в грузинской реальности период, который с легкой руки наставлявшего власти Грузии мирового сообщества был назван периодом «коабитации».

Мантию «героя и спасителя» и Бидзина Иванишвили носил недолго. Через год после победы приведенной им к власти коалиции «Грузинская мечта», отправив Саакашвили в отставку, он покинул пост премьер-министра и ушел в тень. Надежды, которые питал грузинский народ на Иванишвили, не оправдались, обещания повисли в воздухе, а оппозиция, в рядах которой после победы «Грузинской мечты» сконцентрировались соратники Михаила Саакашвили, с первых же дней прихода к власти Иванишвили занялась его критикой и дискредитацией. Реальным героем олигарх так и не стал, потому что не сумел «выложиться полностью» и отложить в долгий ящик собственные интересы и планы. В то время как одной рукой он финансировал благотворительные проекты восстановления объектов культуры, выплаты пособий деятелям искусства и культуры, другой рукой направлял созданные им многочисленные фирмы и компании на осуществление конкретных прибыльных проектов. И корыстные планы олигарха раньше остальных узнавала и разносила по всей стране направляемая Михаилом Саакашвили и его соратниками телекомпания «Рустави-2». Чего стоили только ее репортажи и сюжеты о том, как по приказу Иванишвили в разных регионах Грузии выкорчевывались ценные вековые деревья и «живьем» перевозились через всю страну в тот дендропарк, который олигарх строил и сажал на своем участке на побережье Черного моря. О том, как по пути следования огромного дерева снимали линии электропередачи, останавливали движение машин и поездов. О том, какой вред наносила перевозка такого груза населению и инфраструктуре. Подобные сюжеты телекомпания снимала по следам всех дел и начинаний Бидзины Иванишвили и его фирм, давая населению понять, что «обещаниям олигарха верить нельзя и что главная его забота — не народ и не государство, а собственная выгода».

На фоне активно проводимой против него оппонентами антипропаганды олигарх, судя по всему, решил заняться положительной пропагандой, но поручил это дело достаточно слабым и малорейтинговым журналистам-пиарщикам. Одни снимают сюжеты о том, какие благие дела совершил и продолжает совершать для страны Иванишвили, но повествования звучат неубедительно. Другие заняты критикой бывших властей, что давно утратило свою актуальность, потому что страной целиком и полностью — начиная с парламента и кончая органами местной власти — управляет «Грузинская мечта» Иванишвили, и напоминание о грехах прошлого правительства никак не оправдывает того, что не может или не хочет делать нынешнее. А умелая критика телекомпании «Рустави-2» и шквал обвинений, периодически обрушиваемый на Бидзину Иванишвили и его соратников нынешней оппозицией, давно сорвали с него мантию «героя» и «спасителя» и облачили в одеяние «антигероя».

После победы «Грузинской мечты» в истории Грузии появились еще два президента, но «лидерами нации», «спасителями» и «героями» они так и не стали. Георгий Маргвелашвили запомнился как глава государства, «упорно пытавшийся наложить вето» на все законы правящей партии. Так, упорно сопротивляясь, но не достигая какого-либо успеха в этом деле, он и проправил пять лет и ушел, передав эстафету еще одному ставленнику Бидзины Иванишвили — Саломе Зурабишвили. Уроженка Франции, потомок грузинских эмигрантов, она послушно вступила в отведенную ей «малозначительную» роль главы государства с «ограниченными Конституцией полномочиями» и старается не делать лишних шагов и заявлений, чтобы не оказаться под прицелом критики со стороны оппонентов нынешней власти и не попасть в немилость к правительству «Грузинской мечты». Хотя Саломе Зурабишвили находится лишь в начале своей президентской карьеры, и сегодня трудно предсказать, как могут развернуться события в Грузии в дальнейшем и какую роль может сыграть в них нынешний, вернее, нынешняя, глава государства.

А процессы, которые начались и уже активно протекают внутри правящей «Грузинской мечты», очень напоминают те, в результате которых каждый раз в стране происходила очередная смена власти…