Турчинов: Украина намерена усилить ВВС при помощи компании Boeing

Киев, , 11:14 — REGNUM Украина и компания Boeing намерены подписать соглашение о военном сотрудничестве, заявили 19 апреля в пресс-службе совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщается на сайте ведомства.

Глава СНБО Александр Турчинов встретился с директором по вопросам обороны и космической безопасности компании Boeing Стенли Прусински.

Во время встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в военно-технической сфере. Речь, в частности, шла об обновлении истребительной и штурмовой авиации ВСУ.

«Мы заинтересованы в эффективном военно-техническом сотрудничестве с компанией Boeing, что значительно укрепит потенциал Военно-воздушных сил нашего государства», — заявил Турчинов.

Стэнли Прусински также выразил надежду на долгосрочное сотрудничество с Украиной. Напомним, в 2019 году США поставят на Украину военную помощь на общую сумму $250 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессу прибыли 35 американских военных внедорожников Hummer. До конца года американцы поставят на Украину значительные объёмы оборудования для артразведки и медицинской помощи, приборы ночного видео и оружие.

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