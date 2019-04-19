«Единая Россия» в Хабаровском крае раскололась: Так больше жить невозможно!

Хабаровск, , 11:21 — REGNUM В рядах хабаровских единороссов раскол. Группа членов партии, которую возглавил такой видный и уважаемый партиец и гражданин, как ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Сергей Иванченко, заявила о создании движения «Время перемен». Группа выступает за прекращение внутрипартийных дрязг, за поддержку действующего губернатора Сергея Фургала и за новые лица в региональном отделении партии. Региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов полагает, что появление такого движения внутри «Единой России» давно назрело и говорит о том, что партия «не забронзовела», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Новое общественное движение «Время перемен» главной своей задачей в преддверии осенних выборов ставит приход на праймериз ЕР новых людей со свежими идеями, и уже выступило с официальным обращением к жителям Хабаровского края.

«Жить по-старому больше невозможно — это понятно всем. Жители устали от грязных технологий и выборов без выбора. Когда кандидаты преследуют собственные политические и финансовые интересы, они ответственны не перед народом, а перед теми, кто их выдвигает. Всё это мы уже проходили и возвращаться к этому не хотим! Результат таких выборов — не улучшение жизни людей, а непрекращающиеся дрязги, склоки, взаимные обвинения и корпоративные войны», — заявило «Время перемен».

В обращении также говорится и о том, что сегодня губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу необходима новая команда. И именно для этого такие известные общественные организации, как ОНФ, Ассамблея народов Хабаровского края, Всероссийское общество охраны природы приняли решение объединиться в новое движение «Время перемен». Цель движения — максимально использовать шанс, который дают предстоящие осенние выборы: в интересах края и его жителей.

«Единая Россия», как партия власти, должна признать допущенные ошибки, исправить их. Но не пламенными речами, а реальными делами, вместе с людьми и в интересах людей», — говорится в обращении к жителям края.

Единороссы-«раскольники» заявили о намерении составить список кандидатов на праймериз, опираясь на мнение жителей края. Они заявили о намерении добиться прозрачности выборов, а также о том, что человек важнее партийного значка, поскольку дело не в партиях, а, всё-таки, в людях.

«Время перемен» призвало включаться всех жителей Хабаровского края в совместную работу.

Что случилось с хабаровскими единороссами? Этот вопрос корреспондент ИА REGNUM адресовал региональному представителю Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниилу Ермилову.

«Я не стал бы называть это расколом. В партии, причем, уже очень давно, существуют 4 базовые платформы. Сейчас возникла ситуация, когда ряд товарищей имеет несколько иной взгляд на проведение праймериз и многие другие аспекты партийной жизни и работы, нежели, например, руководство регионального отделения или какие-то другие партийные группы. Они считают, что партия не должна быть закрытой. Кто бы что ни говорил, но многие партийные процедуры довольно закрыты. Те же праймериз — это внутрипартийное голосование. «Время перемен» же сегодня предлагает сделать это голосование общенародным. Это, фактически, — полный аналог выборов. На самом деле и праймериз в сегодняшнем виде — довольно жесткая процедура. И не секрет, что тем, кто их не прошёл, порой было выгодно, чтобы процедура эта считалась «нарисованной», заранее согласованной, и так далее — чтобы уйти обиженными. Возникновение «Времени перемен», их заявление о необходимости обновления партии я считаю благом, причем, не столько даже для партии, сколько для общества. Это ведь хорошо, когда партия меняется, когда в ней есть живые люди, когда она сама — как живой организм. Я поддерживаю», — сказал Даниил Ермилов.

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Подобный демарш единороссов — событие само по себе довольно необычное. Особенно в той части, где «раскольники» призывают однопартийцев признать собственные ошибки.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» в Хабаровском крае уже несколько лет подряд терпит одно сокрушительное поражение за другим. Сначала в 2008, затем в 2012 годах единороссы потерпели поражение на выборах главы в Свободном порту Ванино, который, по мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, всегда оказывал и продолжает оказывать серьёзное влияние на политическую жизнь Хабаровского края. Предостережение политолога не учёл экс-глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт, и потерпел поражение на выборах губернатора края в сентябре 2018 года. В апрельских довыборах в различные местные советы в муниципалитетах единороссы также проиграли — везде. Самое время «посыпать голову пеплом», создавать новое движение и начинать говорить о переменах.

8 сентября 2019 года в Единый день голосования в Хабаровском крае пройдёт масштабная избирательная кампания. Жители региона будут выбирать депутатов краевой думы, городских и муниципальных советов.