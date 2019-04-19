От 0 до 97 миллионов рублей, 16 квартир: богатые и бедные омские депутаты

Омск, , 09:43 — REGNUM Обнародованы сведения о доходах депутатов Законодательного собрания Омской области за 2018 год.

Самым богатым стал депутат Валерий Кокорин («Единая Россия»), заработавший 96 996 280,31 рубля (почти 97 млн). Ему принадлежат 15 земельных участков (площадью от 578 до 100 000 кв. м), часть земельного участка площадью 940 кв. м, два жилых дома (181,6 и 536,1 кв. м), 2/3 доли квартиры площадью 70,4 кв. м, недостроенный жилой дом площадью 231 кв. м, здание площадью 730,6 кв. м, помещение площадью 142,1 кв. м, автоприцеп МЗСА 817 708. Супруга парламентария заработала 1 017 208,73 рубля (1,02 млн). У неё есть квартира площадью 215,3 кв. м.

Доход Дмитрия Павлова («Единая Россия») за прошлый год — 79 581 810,00 рубля (79,6 млн). У него есть четыре земельных участка (три — по ½ доли); земельный участок площадью 718 кв. м; ½ доли квартиры площадью 225,9 кв. м; 16 квартир площадью от 58,2 до 478,4 кв. м; 10 зданий (по ½ доли); 58 помещений (44 помещения — по ½ доли); две канализационных сети (по ½ доли); водопровод (½ доли); электроснабжение (½ доли); тепловые сети (½ доли); сооружения электроэнергетики (½ доли); водозаборные и другие сооружения и сети; автомобили BMW 750Li xDrive, Renault Duster, автоприцеп 829 450, транспортер ГАЗ-3409 «БОБР». Его супруга за прошлый год заработала 153,6 тыс. рублей. Ей принадлежат два земельных участка, жилой дом площадью 47,9 кв. м, ½ доли квартиры площадью 225,9 кв. м.

В ТОП-3 богатейших депутатов также вошёл Игорь Антропенко («Единая Россия»), заработавший 46 958 791,93 рубля (46,96 млн). У него в пользовании имеется жилой дом площадью 326,3 кв. м. Супруга Антропенко отчиталась о доходах за прошлый год в размере 465,8 тыс. рублей. Ей принадлежат земельный участок площадью 2000 кв. м, жилой дом площадью 789,1 кв. м, две квартиры (103,1 и 121,4 кв. м), машино-место, автомобили Porsche Cayenne Turbo и Audi Quattro R8.

В список депутатов, заработавших более 10 миллионов рублей, также вошли Анатолий Беззубцев («Единая Россия») с доходом 14 153 625 рублей (14,15 млн), Владимир Березовский («Единая Россия») с доходом 13 006 565,46 рубля (13 млн), Игорь Зуга («Единая Россия») с доходом 11 598 340,40 рубля (11,6 млн) и Дмитрий Шишкин («Единая Россия») с доходом 16 236 348,40 рубля (16,2 млн).

Самым бедным депутатом омского парламента стал Сергей Головачев («Единая Россия»). Он отчитался о доходах в 0 рублей, но зато является владельцем двух земельных участков площадью по 1200 кв. м каждый. В пользовании у парламентария — квартира площадью 36,9 кв. м. Доход его супруги — 207 тысяч рублей. Ей принадлежат земельный участок площадью 3755 кв. м, две квартиры (129,4 кв. м и 43 кв. м), автомобиль Land Rover Range Rover.

Менее 200 тысяч рублей заработал Виктор Стручаев (ЛДПР). Его доход за прошлый год — 149,1 тыс. рублей. У него есть квартира площадью 29,7 кв. м и жилой дом (пользование) площадью 69,1 кв. м.

Депутат Галина Лутаева (ЛДПР) отчиталась о доходах за 2018 год в размере 178,3 тыс. рублей. Ей принадлежат квартира площадью 62,6 кв. м и 1/10 доли земельного участка. У супруга Лутаевой, заработавшего 146,47 тыс. рублей, есть 1/10 доли земельного участка, а также автомобили ГАЗ-31 105 и УАЗ 3452Д.

Председатель Заксобрания Омской области Владимир Варнавский («Единая Россия») за 2018 год заработал 8 654 442,20 рубля (8,65 млн). Ему принадлежат четыре земельных участка, жилой дом площадью 606,7 кв. м (179,8 кв. м — жилая площадь), дача, гараж, нежилое помещение, автомобиль Hyundai Tucson. У его супруги, заработавшей 294,6 тыс. рублей, есть квартира площадью 38,1 кв. м. Также спикеру и супруге принадлежит по ¼ доли квартиры площадью 86,5 кв. м.

Как уже сообщало ИА REGNUM, самым богатым депутатом омского Заксобрания по итогам 2017 года стал Сергей Калинин («Единая Россия»), заработавший 245,98 млн рублей. Его супруга тогда заработала 39,86 млн рублей.

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В этом году Калинин не предоставил сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Напомним, в 2018 году он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

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Кокорин за 2017 год заработал 81,9 млн рублей, Павлов — 154,46 млн, Антропенко — 36,2 млн, Варнавский — 8,03 млн, Стручаев — 120,7 тыс. рублей, Лутаева — 354,6 тыс., Головачев — 19,9 тыс.