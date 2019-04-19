Команда Зеленского пообещала ликвидировать коррупционную схему закупки угля

Киев, , 09:38 — REGNUM После избрания Владимира Зеленского президентом Украины в стране будет ликвидирована коррупционная формула «Роттердам плюс», заявил член команды кандидата, бывший член Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус 18 апреля в эфире телеканала «1+1».

"Все вопросы решаются, если за них браться. И в июне у нас вопрос будет решённый. Формула «Роттердам плюс» не останется, потому что она пополняет карманы. Нужно сделать, чтобы новый президент не зарабатывал на повышении тарифов», — рассказал он.

«Роттердам плюс» — это схема закупки угля для украинских ТЭС по завышенным ценам. Она появилась вследствие договорённостей действующего президента Украины Петра Порошенко и олигарха Рината Ахметова, которому принадлежит большая часть тепловых электростанций Украины.

Напомним, за время действия тарифа «Роттердам плюс» жители Украины переплатили за электричество более $1,5 млрд. Эксперты считают, что на Украине более двух лет действует самая высокая цена угля в мире.

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