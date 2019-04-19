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Порошенко призвал нанести последний удар по «реваншистам»

Политика

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля

Киев, 19 апреля 2019, 09:35 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко призвал своих сторонников мобилизоваться и нанести удар по «реваншистам», об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Друзья, максимальная мобилизация на пятницу! У нас остался фактически один день, чтобы нанести последний удар по силам реваншистов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. По результатам первого Владимир Зеленский заручился поддержкой 30,24% избирателей, а Пётр Порошенко — 15,95% избирателей.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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