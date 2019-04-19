Лидер большинства в Конгрессе: импичмент Трампа того не стоит

Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Лидер большинства в палате представителей Конгресса США Стэни Хойер заявил, что переход к процедуре импичмента президента для демократов «на данный момент того не стоит» и следует сосредоточиться на подготовке в выборам президента в ноябре 2020 года, сообщает CNN 18 апреля.

Таким образом, Хойер, занимающий после Нэнси Пелоси вторую по значению должность среди конгрессменов-демократов, выразил поддержку самой леди-спикеру, которая уже высказывалась в марте текущего года о том, что она против импичмента, так как такая процедура создаст слишком большое напряжение в обществе, которого «Трамп не достоин».

Отчёт о расследовании Роберта Мюллера был опубликован 18 апреля в отредактированном в соответствии с законом виде. Этот документ содержит массу подробностей о ходе расследования и показаниях ключевых свидетелей, однако данных о сотрудничестве предвыборного штаба Трампа с Москвой там нет.

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