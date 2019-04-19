Пятница, 19 Апреля 2019 года
12:13:43 МСК

Лидер большинства в Конгрессе: импичмент Трампа того не стоит

Политика

Доклад Мюллера не содержит достаточно улик

Вашингтон, 19 апреля 2019, 09:51 — REGNUM  Лидер большинства в палате представителей Конгресса США Стэни Хойер заявил, что переход к процедуре импичмента президента для демократов «на данный момент того не стоит» и следует сосредоточиться на подготовке в выборам президента в ноябре 2020 года, сообщает CNN 18 апреля.

Таким образом, Хойер, занимающий после Нэнси Пелоси вторую по значению должность среди конгрессменов-демократов, выразил поддержку самой леди-спикеру, которая уже высказывалась в марте текущего года о том, что она против импичмента, так как такая процедура создаст слишком большое напряжение в обществе, которого «Трамп не достоин».

Отчёт о расследовании Роберта Мюллера был опубликован 18 апреля в отредактированном в соответствии с законом виде. Этот документ содержит массу подробностей о ходе расследования и показаниях ключевых свидетелей, однако данных о сотрудничестве предвыборного штаба Трампа с Москвой там нет.

Читайте развитие сюжета: HBO запретил Трампу использовать стилистику и фразы из «Игры престолов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить