Ялта, Крым, , 09:29 — REGNUM

Немцы готовы оплатить проект по предоставлению образования беженцам в Крыму перед их возвратом на родину, потому что в ФРГ для многих из них нет никакой перспективы. Об этом в рамках пятого Ялтинского международного экономического форума 18 апреля заявил депутат бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Хердт.

Беженцы ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша партия ведёт переговоры с вашим университетом. Они готовы принять наших беженцев для их обучения здесь с целью последующего возврата их на родину. Это инженеры, строители. Германия готова оплатить это, потому что нам они обходятся в 4 тысячи долларов в месяц, а здесь за эти деньги можно год их обучать и дать перспективу ребятам», — пояснил депутат.

Он также отметил, что в Германии за 2018 год беженцы совершили шесть тысяч криминальных преступлений.

«В этом году статистика показывает рост данного показателя. Не потому что они все криминальные, а потому, что им не дают перспективы, им не дают учиться, работать. Если бы Крым принял 500−600 или тысячу студентов от нас, обучил бы их. И вместе с ними мы вернулись бы в Сирию, чтобы восстанавливать эту страну», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года руководства Крыма и Пакистана договорились наладить обмен студентами и их участие в различных образовательных программах.

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