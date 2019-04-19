Вильнюс, , 09:22 — REGNUM

В связи с тем, что недельный срок отзыва литовского посла из России истёк, пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене пояснила, что отзыв посла Ремигиюса Мотузаса будет продлён «до отдельного решения». Об этом сообщает издание delfi.lt. Посол был отозван в прошлый четверг.

Мотузас был отозван в связи с расследованием дела о неправомерной выдаче шенгенской визы российскому предпринимателю Ринату Насырову. Посол проходит по делу в качестве свидетеля.

Второй причиной отзыва посла является ситуация с осуждением в Литве участников событий 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Как уже сообщалось, 13 марта литовский суд вынес приговор 67 участникам тех событий, ныне проживающим в России, Белоруссии и на Украине. Суд приговорил их к срокам лишения свободы от четырех до четырнадцати лет. Большинство фигурантов дела были осуждены заочно, и выдавать их литовскому «правосудию» никто не собирается. Но два россиянина, попавших в руки литовского государства, были осуждены реально. Юрий Мель получил семь лет, Геннадий Иванов — четыре года.

Как сообщал МИД Литвы, 31 марта посольством Литвы в Москве было получено письмо, подписанное «Ветеранами России», в котором содержатся угрозы в адрес сотрудников посольства и их семей. В связи с этим Литва просила у России усилить охрану посольства.

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