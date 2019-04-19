Депутат Рады рассказал о желании Порошенко стать премьер-министром

Киев, , 09:15 — REGNUM Действующий президент Украины Пётр Порошенко наметил для себя новый план — он намерен стать премьер-министром этой страны, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире радио «НВ».

"Дело в том, что Пётр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план: он хочет быть премьер-министром Украины», — заявил Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Киевского международного института социологии (КМИС), во втором туре президентских выборов на Украине кандидата Владимира Зеленского готовы поддержать 72,2% избирателей, Порошенко — 17% опрошенных.

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