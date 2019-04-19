Испания просит ЕС о пересмотре торговых переговоров с США из-за Кубы

Мадрид, , 09:14 — REGNUM Намечающиеся переговоры между Евросоюзом и Соединенными Штатами во избежание трансатлантической торговой войны могут окончиться неудачей, так и не начавшись, из-за того воздействия, которое антикубинские санкции, принятые Трампом в среду, 17 апреля, оказали на предприятия Испании. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Ранее, в понедельник, 15 апреля, Испания потребовала в письменном виде (в декларации, к которой получило доступ El Pais), чтобы ЕС принял во внимание введение Вашингтоном экстратерриториальных мер, которые с текущего момента угрожают испанским интересам на карибском острове. Испания считает эти действия США несовместимыми с духом торговых переговоров, а Брюссель — обязанным показать ответную реакцию.

Изначально страна поддержала начало переговоров о новом торговом соглашении со Штатами, одобренное советом министров ЕС в Люксембурге. Однако за этим последовал нехарактерный для Испании категоричный жест: ее делегация включила в свою резолюцию документ, в котором поддержка была ограничена рядом условий и присутствовало требование, чтобы Брюссель учитывал возможное введение американских санкций против Кубы.

Этот «удар кулаком» по европейскому столу переговоров со стороны правительства Педро Санчеса — умеренный, но значимый — всего на 48 часов опередил реактивацию антикубинских санкций кабинетом Трампа, которая подтвердилась в среду. Поступок американских властей влечет за собой серьезную угрозу испанским инвестициям в Кубу.

В тексте декларации Испании значилось, что «любая мера экстратерриториального характера, имеющая негативное влияние на экономические и торговые интересы ЕС, противоречит духу переговоров», и Евросоюз, соответственно, должен помнить об этом при выработке своей позиции. Сразу после того как о санкциях Трампа стало официально известно, испанское правительство отреагировало на них заявлением, в котором выразило свое «крайнее неприятие» заокеанского решения. Правительство Санчеса подчеркнуло, что американское «наказание» для Кубы наносит ущерб интересам Испании и других европейских партнеров острова, ухудшая двусторонние отношения между союзными государствами.

Источники El Pais в Европейском союзе отметили, что заявление Испании имеет прежде всего политическую значимость. При этом они признали, что возможный отказ такой страны от переговоров с США означает серьезное препятствие для их успешного завершения. В первую очередь потому, добавили в ЕС, что он может повлиять на других членов блока, которые с неохотой смотрят на переговоры с Вашингтоном по своим собственным причинам.

Читайте также: Куба готовится к очередному периоду дефицита

Норма, заново введенная Трампом, позволяет взыскивать компенсации в американских судах с предприятий третьих стран, инвестировавших в кубинскую собственность, экспроприированную революцией Кастро.