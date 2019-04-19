Выборы в Индонезии: более 20 глав государств поздравили президента Видодо

Джакарта, , 09:17 — REGNUM После проведение выборов в Индонезии действующему президенту страны Джоко Видодо поступило множество телефонных звонков от глав зарубежных государств. Об этом, как передает информационный портал Detik, сообщил сам Видодо.

По его словам, более 20 лидеров связались с ним по телефону, чтобы поздравить с победой на президентских выборах.

Согласно предварительным подсчетам голосов, Джоко Видодо опережает своего оппонента Прабово Субианто примерно на 10 пунктов, однако, официальные результаты будут объявлены только к концу мая 2019 года.

Известно, что действующий президент Видодо обсудил предварительные результаты выборов в Индонезии с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном и президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля 2019 года в Индонезии прошли всеобщие выборы, в которых приняли участие около 193 млн человек.

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